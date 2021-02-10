Техасский адвокат не смог выключить маску кота в Zoom для онлайн-заседания

Остин, 10 февраля. Адвокат из Техаса Род Понтон появился в суде в образе грустного котенка. Заседание проходило онлайн в Zoom и мужчина не знал, как выключить анимированный фильтр.

После сеанса видеосвязи судья Рой Фергюсон опубликовал ролик с правозащитником в своем Twitter-аккаунте. В публикации судья написал, что разместил видео в образовательных целях.

«Крайне важно, чтобы видео использовалось не для издевательства над юристами, а для демонстрации приверженности юридического сообщества делу справедливости», — прокомментировал ситуацию Фергюсон.

На видео судья попросил адвоката убрать фильтр в настройках трансляции, однако Понтон сокрушенно признался, что уже пытался это сделать, но ничего не получилось. По словам юриста, до этого фильтром пользовалась его ассистентка. Коллеги «котенка» посмеялись над неловкой ситуацией.

Согласно исследованию аналитического сервиса Sensor Tower, платформа для видеоконференций Zoom вошла топ-10 самых скачиваемых приложений в 2021 году,