Адвокат Трампа нашел юридическую нестыковку в импичменте своего клиента

Вашингтон, 10 февраля. Процедура импичмента бывшего президента США Дональда Трампа является неконституционной. Об этом заявил его адвокат Дэвид Шоэн.

Правозащитник отметил, что импичменту подлежат президенты, которые могут быть отрешены от должности. Но экс-главы государств не могут быть отстранены от нее, поскольку уже не занимают государственный пост. По словам Шоэна, импичмент законно вынести только действующему лидеру. В своих суждениях адвокат опирался на правила, описанные в Конституции США.

Ранее Верхняя палата Конгресса США признала процедуру импичмента Трампа конституционной. Сенаторы заявили, что если бы импичмент нельзя было объявлять задним числом, то у президента была бы возможность безнаказанно совершать преступления незадолго до ухода с должности.