Москва, 10 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информационным давлением Запада заявления о том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был якобы унижен в Москве.

Евросоюз остался недоволен командировкой Борреля. Некоторые западные СМИ даже назвали унижением визит дипломата в Россию. Они осудили главу европейской дипломатии за то, что он не был «достаточно жестким» в некоторых вопросах и поздно отреагировал на высылку трех иностранных дипломатов из-за участия в несанкционированных акциях протеста.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — пояснила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Однако позже Боррель заявил о введении новых санкций против России. Крымский сенатор Сергей Цеков считает, что очередные рестрикции говорят о неспособности ЕС слышать аргументы со стороны Москвы.