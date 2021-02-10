Жителей трех федеральных округов России ожидает приход «опасной погоды»

Москва, 10 февраля. Работоспособность систем жизнеобеспечения 12 регионов Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов может быть нарушена из-за неблагоприятных погодных условий.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о появлении комплекса негативных метеорологических явлений с наивысшей вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о Камчатском крае, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа.

Сотрудники ВНИИ ГОЧС рекомендуют всем подразделениям гидрометцентра в указанных регионах оперативно доводить до органов систем жизнеобеспечения информацию об изменении погодных условий для принятия своевременных мер.

Недавно появилась информация, что текущие морозы на европейской части России могут продолжиться до конца зимы. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.