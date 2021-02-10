Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за жестокое убийство женщины в Топках

Топки, 10 февраля. Жителя Кемеровской области признали виновным в убийстве 29-летней женщины и покушении на убийство двух лиц, среди которых 43-летняя соседка.

Мужчина 57 лет после ссоры с женой пошел на ее поиски и зашел к знакомой, которая отдыхала вместе с подругой. Женщины предложили гостю задержаться и начали обсуждать его супругу. Мужчина не стал терпеть оскорбления и набросился на обидчиц с ножом.

Раненая хозяйка дома смогла убежать и добраться до соседей, чтобы попросить помощи. Вторая женщина попыталась спрятаться в бане, но мужчина до нее все же добрался и убил. После преступник поджег дом и уехал из области, сообщил Следственный комитет РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчину задержали через несколько дней в Алтайском крае, подозреваемый не стал отрицать свою вину. Житель города Топки уже был судим по аналогичной статье и отсидел в тюрьме 17 лет.

Ранее полиция задержала жителя Симферополя, которого подозревают в убийстве собственного семилетнего сына. Мужчина забрал ребенка из школы, привел домой и убил.