Пушков назвал имя следующего после Байдена президента США

Москва, 10 февраля. Хозяином Белого дома в 2024 году может стать нынешний вице-президент США Камала Харрис. Это произойдет, если Республиканская партия не объединится, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Раскол и интриги», которые господствуют в Республиканской партии, могут «выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году», заявил парламентарий. Во фракции сформировалось «антитрамповское крыло», но несмотря на это импичмент бывшего президента Дональда Трампа пока «не вырисовывается».

«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-м Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал сенатор.

Ранее Пушков заверил, что в США уже началась «тоталитарная революция». В стране происходит уничтожение родной истории и навязывание «правильной мысли».