Число безработных в России снизилось на 300 тысяч за месяц

Москва, 10 февраля. Менее 2,5 млн безработных зарегистрировано в центрах занятости. Это на 300 тыс. меньше показателей декабря 2020 года, сообщили в Минтруде России.

Ведомство упомянуло данные Росстата, по которым на конец декабря уровень безработицы составлял 5,9% (4,4 млн). Цель, которая на данный момент стоит перед министерством — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Для этого нужно трудоустроить порядка 1 млн человек.

Минтруд называет наиболее уязвимой категорией на рынке труда безработных без профессионального образования. На них приходится 60,5% от общего числа зарегистрированных в центрах занятости. Проект «Демография» предусматривает переобучение не менее 115 тыс. человек.

Недавно стало известно, что размер пособия по безработице в 2021 году будет сохранен на прежнем уровне. Сумма максимальной выплаты составит 12 130 рублей, а минимальной — 1500 рублей.