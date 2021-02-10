Музыкант Мамонов едва не умер после употребления растворителя

Москва, 10 февраля. Рок-музыкант Петр Мамонов чудом остался жив после употребления растворителя. Его друг, который пил опасный химикат вместе с ним, так и не пережил тот вечер.

Трагедия произошла во время так называемого «сухого закона», действующего в СССР в 1985 году. Тогда советские власти начали борьбу с алкоголизмом среди населения, из-за чего горячительные напитки исчезли с прилавков магазинов. На фоне жестких ограничений люди начинали пить тормозную жидкость, одеколоны и другие опасные вещества.

В один из вечеров Мамонов и его друг решили попробовать растворитель. Музыканту удалось выжить, а его товарища врачи не смогли спасти. Об этом сам рокер рассказал в эфире программы «Судьба человека» с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Музыкант не скрывает, что страдал от алкогольной зависимости. В середине 1970-х Мамонов встретил свою любовь. Он женился на избраннице, которая родила ему сына. Брак артиста продлился восемь лет и распался из-за его пагубного пристрастия к спиртному.

Петр Мамонов является основателем группы «Звуки Му». Вместе с этим он пробовал себя в актерском ремесле и сыграл во многих фильмах, среди которых «Такси-блюз», «Остров», «Царь».