Аргентинские ученые создали робота на смену сомелье

Москва, 10 февраля. Новая программа позволяет определять качество вина на основе его химического состава. Технология может лишить работы профессиональных дегустаторов.

Ученые из Аргентины научили робота определять родину винограда и выдержку напитка, пишет Scientific Reports. Для создания программы был задействован большой массив данных.

Химический состав может отличаться даже в одинаковых сортах вина, произведенных на разных территориях. На вкус напитка влияют особенности почвы, температуры, влажности. Разработанный алгоритм определяет вид вина с точностью до 53%.

Ранее специалисты завода марочных вин «Коктебель» раскрыли секрет приготовления знаменитой мадеры. Ее необходимо вымачивать в дубовых бочках под открытым небом минимум три года.