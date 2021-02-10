Светлаков пожаловался на волну хейта после участия в популярном YouTube-шоу

Москва, 10 февраля. Бывший квнщик, актер Сергей Светлаков признался, что чувствовал себя некомфортно во время YouTube-шоу Comment out, поскольку ему не нравится «ловить хейт» из-за разного мировоззрения.

Почти год назад шоумен принял участие в скандальном проекте Александра Гудкова Comment out. Тогда против него выступила певица Вера Брежнева. Только сейчас артист признался, что ему не нравится участвовать в подобных шоу.

«Я ходил в Comment out и чувствовал там себя некомфортно. Я понимаю, что могу это посмотреть, но участвовать самому и потом ловить из-за любого несовпадения точек зрения хейт мне не прикольно было», — рассказал актер в видеоинтервью «Вокруг ТВ».

На прожарку в шоу Stand-up Club №1 Светлаков также попал не из любви к острым ощущениям. По его словам, на проект он отправился, чтобы посмотреть, как он сможет «существовать» в компании молодых, дерзких и талантливых ребят.

Отметим, что для некоторых участников Comment out эфиры заканчивались не только травлей и упреками, но и весьма ощутимыми финансовыми потерями. В частности, после ряда спорных постов о движении Black Lives Matter Ксении Собчак в Instagram с ней расторг контракт один из крупнейших производителей немецких автомобилей Audi.

После одного из выпусков шоу в сентябре прошлого года на проект обозлились даже постоянные зрители. Тогда гостями ведущего Владимира Маркони стали певица Лолита и музыкант Юрий Музыченко. Лидера The Hatters пытались заставить опубликовать у себя на странице в соцсети оскорбительный пост про жителей Хабаровска или кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Музыченко отказался выполнять задания и пытался убедить авторов шоу, что они перешли границы в юморе.