Эколог Ястребцев перечислил опасные места для установки роутера

Москва, 10 февраля. Домашний роутер лучше всего устанавливать в нежилых помещениях или в коридоре у входной двери, чтобы минимизировать негативное воздействие на организм.

Нельзя размещать устройство на рабочем столе, так как оно распространяет опасное излучение в радиусе трех метров, заявил руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. Еще одним запретным местом для роутера является спальня, передает радио Sputnik.

«Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении. Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно», — посоветовал эколог.

Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев ранее рассказал, как дома защититься от вредного электромагнитного излучения. Роутер является источником таких волн.