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Бывший канцлер ФРГ признал неэффективность санкций против России

Бывший канцлер ФРГ признал неэффективность санкций против России

Берлин, 10 февраля. Санкционная политика против России никогда не приносила ожидаемых результатов для инициаторов. Ограничения всегда оставались неэффективными во внешнем взаимодействии стран.

Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он в своем аудиоподкасте для газеты Handelsblatt выказал надежду на скорое завершение строительства «Северного потока — 2». По его словам, проект отвечает интересам как Берлина, так и Европы. Это вновь доказывает, что Россия очень важный международный партнер, которого немецкие власти не могут лишиться.

«У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему здесь что-то должно измениться?» — отметил Шредер.

О новых санкциях против России ранее заговорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В ответ крымский сенатор Сергей Цеков заявил о предсказуемости намерений ЕС и отсутствии ущерба от них.

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