Берлин, 10 февраля. Санкционная политика против России никогда не приносила ожидаемых результатов для инициаторов. Ограничения всегда оставались неэффективными во внешнем взаимодействии стран.

Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он в своем аудиоподкасте для газеты Handelsblatt выказал надежду на скорое завершение строительства «Северного потока — 2». По его словам, проект отвечает интересам как Берлина, так и Европы. Это вновь доказывает, что Россия очень важный международный партнер, которого немецкие власти не могут лишиться.

«У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему здесь что-то должно измениться?» — отметил Шредер.

О новых санкциях против России ранее заговорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В ответ крымский сенатор Сергей Цеков заявил о предсказуемости намерений ЕС и отсутствии ущерба от них.