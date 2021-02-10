Психолог Ключников назвал способ справиться с «коронавирусной тревогой»

Москва, 10 февраля. После ослабления мер по COVID-19, общество столкнулось с новой проблемой — социофобией. Как с ней бороться рассказал директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

После ряда ограничительных мер и режима самоизоляции людям сложно вернуться к привычному ритму жизни. Многие столкнулись с новой фобией: заразиться коронавирусом от окружающих. Психолог в интервью радио Sputnik отметил, что необходимо постепенно отказываться от изоляции и привыкать к мысли, что пандемия идет на спад.

«Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения», — порекомендовал Сергей Ключников.

Важно напоминать себе о позитивных моментах общения с людьми и осознать, что сейчас постепенно уже вырабатывается иммунитет к коронавирусу, подчеркнул психолог.

Психоаналитик Марьяна Вольская-Веритакс недавно в беседе с ФАН рассказала как сохранить психологический комфорт в общении с окружающими и восстановить внутреннее равновесие.