Власти США установили причину крушения вертолета легенды НБА Коби Брайанта

Вашингтон, 10 февраля. Крушение вертолета, в котором летел баскетболист Коби Брайант, могло произойти по вине пилота, считают в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Воздушным судном в момент катастрофы управлял Ара Зобаян. Он летел сквозь облака, из-за чего потерял ориентацию в пространстве, подчеркнул президент NTSB Роберт Сумвальт. Зобаян, по словам Сумвальта, летел по правилам визуального полета. Ему в связи с этим нужно было видеть, куда он направляет вертолет.

Авиакатастрофа произошла 26 января 2020 года в Калифорнии. Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь Джанна.

Вдова баскетболиста, как стало известно ранее, вернулась к обычной жизни после трагедии. В память о погибших муже и дочери она набила татуировку на ноге.