Express: «Спутник V» стал причиной «раскола ЕС»

Брюссель, 10 февраля. Итальянские власти на фоне растущего недовольства граждан страны потребовали от Евросоюза немедленно одобрить к применению российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Своим решением Италия ставит Евросоюз на порог «раскола», сообщил репортер британского издания Express Тим Макналти. Автор статьи напомнил о речи министра здравоохранения итальянского региона Лацио Алессио Д'Амато о важности скорейшего использования российского препарата. По его мнению, только такой способ является эффективным в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории стран Европейского союза.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял заявку о регистрации российского препарата «Спутник V». Скорость ее одобрения будет обусловлена европейским регулятором.