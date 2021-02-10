Таролог обвинила Куцевол в попытке завладеть квартирами покойного Олега Яковлева

Москва, 10 января. Таролог Марианна Абравитова заявила, что Александра Куцевол, гражданская супруга покойного солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева, пыталась приворожить музыканта ради его квартиры в Москве.

В эфире программы «Прямой эфир» таролог объявила, что Куцевол обращалась к ней, когда Яковлев был еще жив.

«Саша хотела приворожить Олега. Я сказала ей, что не занимаюсь такими вещами. И еще один момент. Она спрашивала именно о недвижимости, хотела, чтобы имущество певца принадлежало ей. Я предупреждала о том, что все может закончиться очень плачевно. Говорила также, что Олег — не долгожитель, поэтому она взялась за жилье», — рассказала Абравитова.

Поскольку брак Александры и Олега не был официально зарегистрирован, она не может юридически обосновать свои претензии на наследство. Пока она живет в квартире покойного музыканта на Дербеневской набережной.

«Они не были супругами. Их отношения можно назвать родственными, как у брата и сестры. Никакой сексуальной подоплеки я там не увидела. Олег был в разработке у Куцевол. Да, они очень дружили и были родными людьми. При этом Александра хотела подмять его под себя», — считает таролог.

Яковлев скончался 29 июня 2017 года из-за двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени. Солист «Иванушек» в свое завещании оставил многомиллионное наследство племяннице Татьяне и университетскому другу Роману Радову.

Ранее зять другого участника коллектива Андрей Бурдуков, также известный как Андрей Григорьев-Апполонов — младший сообщил о травле Куцевол и попытался вступиться за девушку. По его словам, инициатором травли стала некая журналистка Евгения Кириченко, которая еще при жизни не давала покоя артисту.

Он также рассказал, что Радов собирается продать всю недвижимость, включая квартиру, где сейчас живет вдова Яковлева. Куцевол попросила его оформить в рассрочку на нее одну из квартир в Москве, чтобы сделать там музей музыканта. В этой просьбе Роман ей отказал.