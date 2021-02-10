МВФ ожидает от Центробанка России снижения ключевой ставки ниже 4%

Москва, 10 февраля. Банку России порекомендовали снизить ключевую ставку еще на 0,5 п.п. в 2021 году. Об этом сказано в отчете Международного валютного фонда по итогам общения с правительством РФ.

Если это произойдет, то ключевая ставка впервые в истории опустится до 3,75%, несмотря на недавний рост, резюмирует RT. Снижение на 0,5 процентных пункта, по мнению МВФ, необходимо для того, чтобы российская экономика была готова к потрясениям в перспективе.

«Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции», — предупреждают организация и предлагает справиться с рисками с помощью повышения ставки в дальнейшем.

Помимо этого, МВФ оценил устойчивость экономики России к пандемии коронавируса, назвав ее «более сильной», чем экономики многих развивающихся стран.