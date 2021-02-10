Депутат ГД Миронов назвал три способа увеличения пенсий

Москва, 10 февраля. Увеличить пенсию россиян можно путем корректировки бюджета, срезания непрофильных расходов Пенсионного фонда РФ (ПФР) и установления справедливых отчислений для богатых граждан.

Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он напомнил, что каждый год федеральный бюджет выделяет ПФР 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн рублей на социальные выплаты и пенсии. Повысить пенсии можно с помощью поиска новых источников дохода для государства, считает депутат.

«Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету два триллиона рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — цитирует его URA.RU.

Еще один способ заключается в повышении размера взносов для богатых россиян в ПФР. Многие граждане каждый месяц перечисляют фонду 22% доходов. Однако отчисления с доходов более 1 млн 465 тысяч рублей составляют лишь десятую часть. В качестве последнего способа увеличения пенсий Миронов предложил срезать непрофильные расходы ПФР.

Некоторые пожилые россияне могут получить дополнительные выплаты и льготы от государства. Рассчитывать на надбавки к пенсии могут пенсионеры со званием «Ветеран труда».