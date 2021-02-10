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Депутат Госдумы Миронов назвал три способа увеличения пенсий

Депутат ГД Миронов назвал три способа увеличения пенсий

Москва, 10 февраля. Увеличить пенсию россиян можно путем корректировки бюджета, срезания непрофильных расходов Пенсионного фонда РФ (ПФР) и установления справедливых отчислений для богатых граждан.

Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он напомнил, что каждый год федеральный бюджет выделяет ПФР 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн рублей на социальные выплаты и пенсии. Повысить пенсии можно с помощью поиска новых источников дохода для государства, считает депутат.

«Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету два триллиона рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — цитирует его URA.RU.

Еще один способ заключается в повышении размера взносов для богатых россиян в ПФР. Многие граждане каждый месяц перечисляют фонду 22% доходов. Однако отчисления с доходов более 1 млн 465 тысяч рублей составляют лишь десятую часть. В качестве последнего способа увеличения пенсий Миронов предложил срезать непрофильные расходы ПФР.

Некоторые пожилые россияне могут получить дополнительные выплаты и льготы от государства. Рассчитывать на надбавки к пенсии могут пенсионеры со званием «Ветеран труда».

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