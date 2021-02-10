Сергей Жуков удивил фанатов стройностью на архивном фото

Москва, 10 февраля. Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков показал поклонникам снимок многолетней давности. На фотографии певец запечатлен еще молодым и стройным.

Черно-белый снимок был сделан несколько десятков лет назад. На нем Жуков позирует в спортивном костюме и кепке, надетой козырьком назад. Артист отметил, что за свою жизнь успел побывать октябренком, пионером и комсомольцем. Однако в числе последних он пробыл совсем немного времени.

«А вот в комсомольцах успел пробыть совсем недолго — большая страна разваливалась и комсомол вслед за ней тоже упразднили», — написал Жуков.

Певец с удивлением отметил, как быстро летит время. Еще недавно молодые люди могли только мечтать о новых джинсах и иностранных кроссовках. Однако теперь Россия сильно изменилась и превратилась в сильное независимое государство.

Фанаты пришли в восторг от фотографии Жукова. Особое внимание они обратили на внешний вид молодого артиста. По словам поклонников, теперь они понимают, почему девочки теряли голову от юного красавца.

Супруга Сергея Жукова Регина Бурд ранее призналась, что никогда не была фанаткой своего звездного мужа. Ее всегда тянуло к большой сцене, однако она так и не решилась посвятить свою жизнь шоу-бизнесу.