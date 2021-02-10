Ускоренный экспресс-тест на коронавирус впервые зарегистрирован в России

Москва, 10 февраля. В России появился экспресс-тест, превосходящий по ключевым показателям ПЦР-анализ. Отечественной разработке присвоили название «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT».

Применение нового теста одобрили в Роспотребнадзоре. Благодаря его использованию время ожидания результатов исследования сокращается в четыре раза: он способен выдать ответ за час-полтора. Для проведения процедуры необходимы аналогичные ПЦР оборудование и расходы.

На данный момент разработка выявляет исключительно одну мутацию коронавируса. Ее способность определять другие разновидности возбудителя COVID-19 маловероятна.

«Людям, которые привыкли работать с ПЦР-тестом, довольно сложно будет освоить новый протокол исследования. В этом есть трудность внедрения нового теста», — отметил в беседе с «Известиями» доктор биологических наук Альберт Ризванов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о скором отказе россиян от ношения масок. В ведомстве уверены, что при соблюдении соотечественниками требований профилактики это удастся сделать уже в этом году.