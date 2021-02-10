Киевский профессор рассказала, как тотальная русофобия охватила всю Украину

Киев, 10 февраля. Русофобия достигла на Украине такого уровня, что в этой стране Россию обсуждают гораздо больше, чем собственное государство, заявила журналистам бывшая профессор киевского Национального педагогического университета Евгения Бильченко, потерявшая работу из-за критики закона о тотальной украинизации.

«Согласно психоанализу, ненависть к объекту ненависти — огромное влияние объекта ненависти на местную базу. На Украине степень русофобии достигла такого уровня, что Украина меньше говорит о самой себе нежели о России», — констатировала Бильченко.

По ее словам, на Украине информационная повестка ежедневно начинается исключительно с сообщений о том, «что плохого случилось у России». При этом в любой программе, посвященной защите исторической памяти, анализируются события последних пяти столетий российской истории.

«Реальное присутствие России, которая бы помогала русскоязычным гражданам Украины, сейчас практически низведено до нуля, и эффект этого присутствия в фантазии украинцев — две большие разницы. У нас агентами Кремля могут быть все», — сказала Бильченко.

С 16 января на Украине вступил в силу очередной запрет на использование русского языка, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском.

Бильченко оказалась одной из жертв тотальной украинизации. Критикуя «языковой» закон, она опубликовала на своей странице пост, в котором и обвинила нынешнее руководство страны в нацистских методах реформирования.

После увольнения она в эфире украинского телеканала заявила, что Украина «является наглядным примером страны, в которой процветает неонацизм». Бильченко подчеркнула, что «речь идет не только о том, что происходит на улицах, но и в политике».