Эксперт рынка недвижимости предупредил о рисках ипотеки на «вторичке»

Москва, 10 февраля. Люди, берущие ипотечный кредит на приобретение жилья на вторичном рынке, рискуют больше, чем покупатели квартир в новостройках, заявил эксперт Алексей Кричевский.

В случае с новостройкой главное, по словам эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями, своевременно вносить платежи. Тогда у банка к заемщику никаких вопросов не возникнет. Лишиться ипотечного жилья на «вторичке» можно, даже если нет просрочки по кредиту.

При покупке квартиры на вторичном рынке, как отметил Кричевский, может возникнуть множество нюансов – рента, наследство, материнский капитал, мошенничество через поддельный паспорт. Чтобы все тщательно проверить, желательно воспользоваться помощью опытного брокера или юриста. Лучше всего – нотариально заверить сделку.

«Также нужно проверять долги по ЖКХ перед покупкой и не забывать оплачивать эти счета самому: просрочка более полугода уже является основанием для подачи управляющей компанией заявления в суд», – добавил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Центробанк РФ ранее раскрыл объем просроченных ипотечных кредитов россиян. К 1 января 2021 он составил 77,5 млрд рублей.