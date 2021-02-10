Дыхательная гимнастика поможет восстановить здоровье легких после курения

Москва, 10 февраля. Человек, после отказа от сигарет, надеется вернуть себе здоровые легкие. Процесс восстановления небыстрый и требует физической активности, рассказал врач Аркадий Верткин.

Отказавшимся от курения россиянам следует больше двигаться. Помочь легким может дыхательная гимнастика. Но стоит учесть тот факт, что восстанавливается легочная ткань медленно и быстрого рецепта исцеления нет.

«Не ищите таблетку, которую можно выпить», – цитируют слова медика СМИ.

Если у курильщика диагностированы сахарный диабет, ожирение, гипертония, то нужно пройти медицинское обследование. Рекомендуется сдать анализ крови, проверить сердце и сосуды, проконсультироваться у пульмонолога. Частью процесса очищения является кашель, который может длиться довольно долго, предупредил Верткин.

Курение способствует возникновению злокачественных образований. Чтобы диагностировать заболевания до наступления стадии онкологии, нужно регулярно проходить медицинские осмотры.