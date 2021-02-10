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Дыхательная гимнастика поможет восстановить здоровье легких после курения

Дыхательная гимнастика поможет восстановить здоровье легких после курения

Москва, 10 февраля. Человек, после отказа от сигарет, надеется вернуть себе здоровые легкие. Процесс восстановления небыстрый и требует физической активности, рассказал врач Аркадий Верткин.

Отказавшимся от курения россиянам следует больше двигаться. Помочь легким может дыхательная гимнастика. Но стоит учесть тот факт, что восстанавливается легочная ткань медленно и быстрого рецепта исцеления нет.

«Не ищите таблетку, которую можно выпить», – цитируют слова медика СМИ.

Если у курильщика диагностированы сахарный диабет, ожирение, гипертония, то нужно пройти медицинское обследование. Рекомендуется сдать анализ крови, проверить сердце и сосуды, проконсультироваться у пульмонолога. Частью процесса очищения является кашель, который может длиться довольно долго, предупредил Верткин.

Курение способствует возникновению злокачественных образований. Чтобы диагностировать заболевания до наступления стадии онкологии, нужно регулярно проходить медицинские осмотры.

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