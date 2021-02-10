Защитник ФК «Верона» находится в реанимации после падения с крыши поезда

Москва, 10 февраля. Защитник футбольного клуба «Верона» Андреа Грезеле доставлен в реанимацию. Он упал с четырехметровой высоты и получил удар током.

Информацию о состоянии здоровья Грезеле подтвердили его коллеги. Пост со словами поддержки в адрес футболиста опубликован на странице клуба в Twitter.

Грезеле получил травмы в результате падения с крыши вагона поезда и удара током высоковольтных проводов. Врачи диагностировали спортсмену перелом позвоночника, внутричерепную гематому и ожог руки, передает RT.

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