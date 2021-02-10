Пропавшая на Кузбассе женщина десять часов провела под завалом снега

Новокузнецк, 10 февраля. Уехавшая очищать крышу дачного дома жительница Кемеровской области найдена под завалом снега. Женщина провела под сугробами десять часов.

Сигнал об исчезновении поступил в дежурно-диспетчерскую службу города Новокузнецка от матери пострадавшей. Она приехала к дачному участку в поисках дочери, но смогла найти лишь ее машину. К месту событий убыли несколько спасательных подразделений. По прибытию возле дома наблюдался мощный покров снега.

«После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу», — говорится в заявлении управления по защите населения и территорий города.

Пострадавшая оказалась жива. Ее состояние оценивается медиками как очень тяжелое. Сейчас она находится в реанимации.

Ранее четыре человека погибли в результате схода снега с зернохранилища в Алтайском крае. В общей сложности под завалом оказались восемь человек.