Британские кардиологи перечислили ранние признаки инсульта

Лондон, 10 февраля. Снижение подвижности является одним из первых признаков развития инсульта. На это указали в британском фонде сердца (BHF).

Ишемический инсульт, по словам кардиологов, способен вызвать слабость в конечностях. Если человек не может поднять обе руки, ему нужно срочно обратиться к врачу. У пациента с инсультом также может пропасть подвижность лица. Одна сторона губ может опуститься.

Другим опасным признаком развития инсульта является нарушение речи. Скорую нужно вызывать, если человек не может четко произносить слова.

Врач-терапевт Алка Патель ранее указала на нетипичный признак инфаркта миокарда. Речь идет, по ее словам, о тошноте.