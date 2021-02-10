Глава Amazon стал лидером по расходам на благотворительность в 2020 году

Москва, 10 февраля. Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал около 10,15 млрд долларов на благотворительность в прошлом году. Общее состояние предпринимателя составляет 194 млрд долларов.

Безос жертвовал деньги «Фонду Земли» для борьбы с климатическими изменениями, программам по обеспечению продуктами питания нуждающихся и другим благотворительным организациям. В связи с этим он возглавил рейтинг американцев с самыми большими расходами на благотворительность в 2020 году.

Второе место заняла его жена Маккензи Скотт. Она потратила на благотворительные цели 5,73 млрд долларов. Замыкает тройку экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В первую пятерку вошли американский бизнесмен Филип Найт и его супруга Пенелопа, а также глава Twitter Джек Дорси.

Джефф Безос ранее заявил о планах покинуть пост гендиректора Amazon в 2021 году. Вместо этого он займет должность председателя совета директоров компании.