Симферополь, 10 февраля. Заявления Евросоюза о введении новых санкций против России говорят о неспособности ЕС слышать аргументы со стороны Москвы. Так считает крымский сенатор Сергей Цеков.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее допустил возможность введения новых антироссийских санкций. В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что Россия уже «привыкла» к санкционному давлению со стороны ЕС.

«Это демонстрирует позицию Евросоюза в отношении России, в частности, показывает, что они неспособны слышать аргументы, которые звучат с нашей стороны», — приводит слова сенатора RT.

Очередные европейские санкции вряд ли нанесут какой-либо серьезный ущерб России, считает Цеков. Он назвал ожидаемой и несерьезной политику ЕС по отношению к Москве.

Недавно специалисты заметили, что стремление властей США использовать санкции для достижения политических интересов негативно влияет на доллар. Вашингтон своими действиями приближает отказ стран от валюты.