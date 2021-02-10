Жестокие нападения на пожилых азиатов в США связали с пандемией COVID-19

Жители Калифорнии бьют тревогу: в последнее время неизвестные нападают на пожилых людей, преимущественно азиатского происхождения. Окружной прокурор штата взял расследование под свой контроль, поскольку активисты винят в происходящем пандемию COVID-19.

Окружной прокурор северной Калифорнии Нэнси О'Мэлли объявила, что после недавних нападений на пожилых азиатов в китайском квартале Окленда было создано новое специальное подразделение. Таким образом она отреагировала на заявления общественных активистов, утверждающих, что эти и другие случаи насилия в Сан-Франциско и Нью-Йорке связаны с обвинением в адрес американцев азиатского происхождения в распространении новой коронавирусной инфекции.

«Рост преступности, который мы наблюдаем по всему городу и округу, не является уникальным для китайского квартала или азиатского сообщества, но мы наблюдаем за последние несколько недель и месяцев очень ощутимый рост преступлений, совершаемых против азиатов. Некоторые по-прежнему называют пандемию «китайским вирусом», подпитывая ненависть и агрессию, что приводит к нападению на людей», — цитирует О’Мэлли телеканал FoxNews.

Полиция Окленда усилила патрулирование улиц Окленда в преддверии Лунного Нового года в предстоящую пятницу.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом», имея в виду его вспышку из китайского города Ухань. Всего через шесть дней после вступления в должность главы государства Джо Байден выпустил меморандум, осуждающий «подстрекательскую и ксенофобную риторику», которая подвергает риску во время пандемии людей, семьи, сообщества и предприятия азиатских американцев.

На вопрос, видел ли Байден недавние видео из Окленда, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что она не в курсе, видел ли глава Белого дома видео нападений, но «он обеспокоен дискриминацией, действиями против американцев азиатского происхождения, поэтому он подписал указ и открыто дал понять, что нападения, словесные оскорбления, любые проявления агрессии недопустимы, и мы должны работать вместе, чтобы их устранить».

Джон С. Янг, президент и исполнительный директор организации по защите гражданских прав американцев азиатского происхождения, заявил на пресс-конференции в Окленде, что за последний год возросло число атак на азиатов. Однако данные об этом, по его словам, неполные, поскольку многие боятся заявлять о преступлениях.

«Это абсолютно трагично, и, к сожалению, это тенденция, которую мы наблюдали за последний год в отношении азиатского насилия, и во многом она проистекает из риторики, которую мы видели в отношении коронавируса», — подчеркнул Янг.

⚠️ WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center.



20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG — Dion Lim (@DionLimTV) February 4, 2021

Офис О’Мэлли предъявил обвинения 28-летнему Яхью Муслиму в нападении и нанесении тяжких телесных повреждений. 31 января он сбил 91-летнего мужчину. Муслим уже дважды был судим за нападение, сообщила прокуратура.

На видео, опубликованном полицией, также видно, что позже он подошел к 60-летнему мужчине и 55-летней женщине на одной улице и толкнул их сзади, пока они шли. Всем троим пострадавшим была оказана медицинская помощь в местной больнице из-за полученных травм.

Несколько нападений, снятых на камеру, стали вирусными в социальных сетях в США. Знаменитости даже предлагали вознаграждение в размере 25 тыс. долларов за информацию, которая помогла бы поймать преступников.

На одном из таких видео запечатлен 84-летний мужчина из Таиланда. Инцидент произошел в районе Сан-Франциско Анза Виста 28 января. К нему подбегает крупный молодой человек и с силой сбивает с ног.

LATEST: Horrific video of fatal attack Thursday on 84-year-old Vicha Ratanapakdee. Details -> https://t.co/6Z5rqIQpcZ pic.twitter.com/PJnuuWgE3Y — Evan Sernoffsky (@EvanSernoffsky) February 1, 2021

Мужчина скончался через два дня в больнице. Члены его семьи сообщили журналистам, что, по их мнению, нападение было совершено на расовой почве и связано с тем, что вина за распространение пандемии возложена на азиатов.

1 февраля окружной прокурор Сан-Франциско Чеса Буден объявил, что 19-летнему Антуану Уотсону будут предъявлены обвинения в убийстве и жестоком обращении с пожилыми людьми, повлекшими смерть.

Первые нападения освещались в социальных сетях активисткой Амандой Нгуен. Она также рассказала о нападении на Ноэля Кинтану, 61-летнего филиппинца, получившего удар по лицу во время столкновения в метро Нью-Йорка 3 февраля.

Полиция Нью-Йорка продолжает поиск нападавшего, но пока официальные лица не упоминают расу как фактор нападения.

Ранее ФАН сообщал, что американские эксперты изучат явление «внутренней радикализации» населения страны. Министерство юстиции выделит на исследование до 8 млн долларов (588,3 млн рублей). Курировать процесс будет Национальный институт правосудия.