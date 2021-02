Жестокие нападения на пожилых азиатов в США связали с пандемией COVID-19

Жители Калифорнии бьют тревогу: в последнее время неизвестные нападают на пожилых людей, преимущественно азиатского происхождения. Окружной прокурор штата взял расследование под свой контроль, поскольку активисты винят в происходящем пандемию COVID-19.

Окружной прокурор северной Калифорнии Нэнси О'Мэлли объявила, что после недавних нападений на пожилых азиатов в китайском квартале Окленда было создано новое специальное подразделение. Таким образом она отреагировала на заявления общественных активистов, утверждающих, что эти и другие случаи насилия в Сан-Франциско и Нью-Йорке связаны с обвинением в адрес американцев азиатского происхождения в распространении новой коронавирусной инфекции.

Полиция Окленда усилила патрулирование улиц Окленда в преддверии Лунного Нового года в предстоящую пятницу.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом», имея в виду его вспышку из китайского города Ухань. Всего через шесть дней после вступления в должность главы государства Джо Байден выпустил меморандум, осуждающий «подстрекательскую и ксенофобную риторику», которая подвергает риску во время пандемии людей, семьи, сообщества и предприятия азиатских американцев.

На вопрос, видел ли Байден недавние видео из Окленда, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что она не в курсе, видел ли глава Белого дома видео нападений, но «он обеспокоен дискриминацией, действиями против американцев азиатского происхождения, поэтому он подписал указ и открыто дал понять, что нападения, словесные оскорбления, любые проявления агрессии недопустимы, и мы должны работать вместе, чтобы их устранить».

Джон С. Янг, президент и исполнительный директор организации по защите гражданских прав американцев азиатского происхождения, заявил на пресс-конференции в Окленде, что за последний год возросло число атак на азиатов. Однако данные об этом, по его словам, неполные, поскольку многие боятся заявлять о преступлениях.

