Автор «Рика и Морти» снимет мультфильм про людей и богов в Древней Греции

Лос-Анджелес, 10 февраля. Один из создателей популярного анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон готов приступить к новому проекту. Он намерен снять мультфильм про Древнюю Грецию.

Главными действующими лицами мультипликационной ленты станут члены одной странной семьи — люди, боги и монстры. Они будут пытаться править городом, стараясь не уничтожить друг друга.

Финансирование проекта взяла на себя студия Fox Entertainment. Премьера комедийного мультсериала пока намечена на 2022 год. В настоящее время ведется кастинг актеров для озвучки. Их имена станут известны в ближайшие месяцы.

Фанаты киновселенной Marvel ранее узнали о предстоящих съемках сериала о вымышленной стране Ваканда. К работе над ним будет привлечен режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер.