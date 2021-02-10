IT-специалист Мясоедов раскрыл способ улучшить камеру смартфона в темноте

Москва, 10 февраля. Камеры в смартфонах обладают некоторыми скрытыми системами, которые отвечают за упрощение съемки. Как научить гаджет лучше работать в темноте, объяснил специалист Павел Мясоедов.

Смартфоны по-прежнему проигрывают по ночной съемке своим «большим собратьям». Причиной являются компактные размеры, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

«Сенсор в камере телефона очень мал, и пучок света, проходя через небольшие линзы, попадает на матрицу, состоящую из множества чувствительных пикселей», – объяснил специалист.

Производителям сложно поднимать чувствительность матрицы и уменьшать искажение картинки, снятой ночью. Но есть способ сделать из смартфона мощный прибор для съемки в темноте. Помогут в этом дополнительные сенсоры глубины пространства, например, Tof или LiDAR. При установке и включении специальной программы, изображение в режиме онлайн будет появляться на экране, заключил Мясоедов.

Иногда на смартфоне теряется качество связи. Специалист Станислав Косарев советует сменить оператора или приобрести гаджет, который поддерживает сразу две сим-карты. Бренд телефона не влияет на работу связи.