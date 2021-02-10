Зарплата Рондона в ЦСКА составила более полутора миллионов евро в год

Москва, 10 февраля. Нападающий футбольной сборной Венесуэлы Саломон Рондон в ближайшее время пройдет медосмотр и присоединится к столичному ЦСКА. Об этом сообщил Metaratings.

Заработная плата венесуэльского форварда в ПФК ЦСКА составит 1,8 млн евро в год, передает RT. Рондон станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в московском клубе.

Ранее венесуэлец выступал в казанском «Рубине», после чего перешел в петербургский «Зенит». В клубе из Северной столицы Рондон показал свой лучший футбол, забив 20 голов в 37 матчах. В 2015 игрок перебрался из «Зенита» в английский «Вест Бромвич».

В ЦСКА нападающий перешел из китайского клуба «Далянь Ифан». В прошлом сезоне китайского чемпионата он участвовал в 16 матчах и забил девять мячей.

Ранее российский форвард Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 млн евро.