Депутата от маори выгнали из парламента в Новой Зеландии из-за дресс-кода

Веллингтон, 10 февраля. Представителя коренного населения Новой Зеландии маори Равири Вайтити выгнали из парламента после того, как он отказался носить «колониальную удавку». Так он назвал галстук.

Депутат от аборигенов подвергся жесткой критике после того, как пришел на заседание парламента с традиционным украшением «хей-тики» на шее вместо галстука. Равири Вайтити не давали высказаться из-за отсутствия западного элемента одежды. Спустя несколько попыток задать вопрос, депутат был изгнан из зала парламента.

«Коренное население заставляют носить то, что я описывал как колониальную удавку», — заявил представитель маори после инцидента.

Притеснения коренного населения продолжаются в Колумбии. По данным правозащитной организации La Corporacion Claretiana Norman Perez Bello, боевики изгоняют с родных земель индейские общины. Есть случаи убийств индейцев.