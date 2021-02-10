Золотая жила: обедневшие американцы воруют каталитические нейтрализаторы автомобилей

Американские воры обнаружили новую «золотую» жилу — каталитические нейтрализаторы автомобилей. Обедневшие на фоне пандемии жители США теперь обогащаются за счет владельцев бензиновых авто.

The New York Times недавно опубликовал историю профессора экономики из Сан-Хосе Майкла Кевейна. В прошлом месяце он припарковал свой Toyota Prius недалеко от дома. На следующее утро, когда его сын пошел заводить машину, весь квартал проснулся от «шума отбойного молотка». Оказалось, что вор ночью срезал каталитический нейтрализатор автомобиля — устройство контроля выбросов, которое содержит драгоценные металлы, более ценные, чем золото. Спустя два дня нейтрализатор «стащили» и с автомобиля сестры профессора Кевейна, которая живет в Лос-Анджелесе. Американец был уверен, что это не случайное стечение обстоятельств. Профессор оказался прав.

«Золотая» жила

Ужесточение норм выбросов выхлопных газов привело к резкому росту спроса на драгоценные металлы в каталитических нейтрализаторах. Цена палладия выросла в пять раз, достигнув в прошлом году рекордного уровня в 2875 долларов за унцию. Сейчас его стоимость колеблется между 2000 и 2500 долларами за унцию, что выше цены на золото. Цены на родий взлетели более чем на 3000%. Пять лет назад унция родия стоила около 640 долларов, а сейчас рекордные 21,9 тыс. долларов. Это почти в 12 раз превышает стоимость золота.

Цены на металлы подпитывают черный рынок украденными каталитическими нейтрализаторами, которые могут быть отпилены за считанные минуты. Эти глобальные тренды в регулировании выбросов, рынках металлов и воровстве сошлись в ту злополучную ночь на парковке рядом с домом профессора Кевейна. Полиция США с тревогой сообщает о резком росте числа подобных инцидентов по всей стране.

Последствия «коронакризиса»

В Сент-Луисе кражи каталитических нейтрализаторов подскочили более чем в восемь раз — с 50 в 2019 году до 420 в прошлом году, причем эта тенденция вышла на пик на рубеже 2020 и 2021 годов. В Лексингтоне (Южная Каролина) правоохранители зафиксировали 144 кражи каталитических нейтрализаторов в период с июля по декабрь 2020 года, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Кражи конвертеров в Уичите (Канзас) также почти утроились в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, до 547 случаев с 191, и темпы ускорились в январе, когда только в этом месяце было зарегистрировано 102 случая.

«Люди сейчас сводят концы с концами. И теперь, внезапно, у них может появиться счет на тысячу долларов за ремонт, которого они не ждали», — сказал сержант Тревор Макдональд из полиции Уичиты.

По его словам, рост подобных преступлений наблюдается на фоне «коронакризиса» и массовой потери рабочих мест.

Некоторые автомобилисты идут на крайности, чтобы защитить свои транспортные средства. Владелец автосервиса из Милуоки Джерри Террифф в прошлом году имел дело с чередой краж конвертеров. Американец придумал хитрую тактику для борьбы с преступниками — он начал сдувать шины автомобилей, чтобы воры не могли ползать под ними. Некоторые злоумышленники даже погибали в погоне за легкой наживой. Например, вор из Канзас-Сити был раздавлен «Приусом» при попытке срезать конвертор.

В Интернете полно объявлений о складах металлолома, готовых быстро заплатить наличными за каталитические нейтрализаторы. Один сайт рекламировал выплаты до 500 долларов за определенные иностранные модели. Старые зарубежные модели, как правило, содержат больше драгоценных металлов, чем новые. Конвертеры гибридных Toyota Prius ценятся вдвойне — их бензиновые двигатели используются редко, поэтому металлы сжигаются не так быстро.

Некоторые штаты начали требовать, чтобы пункты приема металла удостоверяли личность поставщиков подержанных каталитических нейтрализаторов. В Калифорнии даже требовали, чтобы компании делали фотографии поставщиков и хранили их в течение нескольких лет.

Несмотря на жалобы жертв, американские правоохранители бессильны. Число подобных преступлений растет с каждым месяцем. Полиции ничего не остается делать, кроме как разводить руками и советовать оставлять авто на охраняемых парковках.