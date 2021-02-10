Команда Криштиану Роналду вышла в финал Кубка Италии

Турин, 10 февраля. Второй полуфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» закончился ничьей. В финал прошла команда Криштиану Роналду.

В первом поединке команда из Турина обыграла «Интер» со счетом 2:1. Во второй игре соперники не забили друг другу ни одного гола. По сумме результатов двух встреч миланские футболисты вылетели из турнира.

Соперник «Ювентуса» по финалу еще не определился. Команда Криштиану Роналду, по данным RT, сразится с победителем противостояния «Аталанты» и «Наполи».

Криштиану Роналду ранее возглавил тройку лучших футболистов десятилетия в Европе по версии IFFHS. Второе место занял защитник испанской команды «Реал Мадрид» Серхио Рамос.