Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения по установлению причин пандемии коронавируса после поездки в китайский город Ухань отчиталась, что коронавирусная инфекция не могла появиться в ходе произошедшей лабораторной утечки. Однако эксперты сомневаются в правдоподобности выводов комиссии ВОЗ.

Команда ВОЗ приехала в Ухань в январе, спустя более года после того, как там впервые был обнаружен COVID-19. Долгожданный визит является частью длительного процесса выяснения происхождения вируса, чтобы ответить на ключевые вопросы о патогене и о том, как предотвратить подобные вспышки в будущем.

Члены команды заявили, что они посетили ключевые места, такие как рынок морепродуктов Хуанань, который был связан с ранним распространение инфекций, а также Институт вирусологии Ухани.

Первые результаты «исследования»

Во вторник были опубликованы первые подробности расследования причин распространения новой коронавирусной инфекции по миру. Эксперты заявили, что «крайне маловероятно», что вирус просочился из лаборатории в китайском городе Ухань, где впервые появился COVID-19. Доктор Питер Бен Эмбарек из ВОЗ подчеркнул, что наиболее вероятно, что вирус, унесший более 2,3 млн жизней во всем мире, перешел к людям от животного.

«Наши первоначальные результаты показывают, что интродукция через промежуточных хозяев — наиболее вероятный путь, который потребует дополнительных исследований и более конкретных целевых исследований», — заявил он журналистам.

Эмбарек заявил, что теория о том, что вирус попал в человеческую популяцию в результате несчастного случая в лаборатории, не требует дальнейшего изучения.

При этом он добавил, что продолжающаяся работа по выяснению происхождения вируса указывает на летучих мышей как на возможный естественный резервуар для COVID-19, но, поскольку Ухань не является естественной средой для этого животного, остается неясным, как вирус был занесен в город.

На начальном этапе пандемии возникло предположение, которое поддержал занимавший тогда должность президента США Дональд Трамп, что вирус был либо произведен, либо случайно просочился из лаборатории Уханьского института вирусологии, который участвовал в исследованиях коронавируса.

Выступая вместе с Эмбареком перед журналистами, глава группы экспертов по COVID-19 в Национальной комиссии здравоохранения Китая и китайский руководитель международной группы экспертов доктор Лян Ваннян сообщил, что ранние данные предполагают, что коронавирус мог циркулировать в течение нескольких недель, прежде чем он был обнаружен в Ухане.

Поле битвы КНР и США

Пандемия коронавируса стала геополитическим полем битвы между КНР и администрацией Трампа. При этом экс-глава Белого дома обычно называет COVID-19 «китайским вирусом» и обвиняет Пекин в дезинформации. Китай критиковал американского президента за попытку политизировать пандемию.

Пока администрация нового президента США Джо Байдена воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что Вашингтон еще не получил отчет ВОЗ.

«Вместо того, чтобы спешить с выводами, которые могут быть мотивированы чем-то другим, кроме науки, мы хотим увидеть, к чему эти данные приводят нас, и на основе этого мы придем к выводу», — заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Расследуют» сами себя

Как сообщал ранее ФАН в масштабном расследовании, ведущим специалистом правительственной группы американских ученых по борьбе с коронавирусом выступает доктор Энтони Стивен Фаучи, который в своем темном прошлом мог быть связан с лабораториями, занимающимися исследованиями и разработкой вирусов. Возглавил же группу ВОЗ в Ухане доктор Петер Дасзак, который вместе с Фаучи спонсировал исследование и разработку коронавируса на протяжении нескольких лет.

Дасзак является зоологом с многолетним стажем, именно он более десяти лет назад обнаружил у летучих мышей эпидемию SARS. Тогда он установил, что вирус SARS, поразивший летучих мышей, перешел к ним через обычного кота на, как это ни странно, одном из китайских рынков. После этих открытий Дасзака неформально стали называть «бэтманом», поскольку все свое внимание он сосредоточил именно на летучих мышах и исследованиях их заболеваний.

Фаучи в свое время передал организации Дасзака проект исследования стоимостью 3,5 млн долларов, длительностью в шесть лет. Доктор должен был изучить эпидемические штаммы летучих мышей. Дасзак, в свою очередь, оформил субподряд на исследования в ключевой части этого проекта, именно на «усиление функций» вирусов, Уханьскому институту вирусологии.

Еще до публикации первых выводов комиссии ВОЗ ФАН задавался вопросом: если учесть тот факт, что Дасзак входит в группу экспертов всемирной организации по расследованию распространения вируса, будет ли вообще рассматриваться версия с лабораторной утечкой? Тем более, что этот зоолог уже приложил усилия к тому, чтобы документы из уханьской лаборатории не были обнародованы, о чем ФАН сообщал ранее.

Как видно из первых обнародованных результатов: версия об утечке вируса из уханьской лаборатории больше не является приоритетной, поскольку, по версии экспертов ВОЗ, она «не требует дальнейшего изучения».

Стоит отметить, что доктор Фаучи в конце января официально стал главным медицинским советником нового президента США Джозефа Байдена.