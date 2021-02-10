Работники скорой помощи в ЛНР привились от коронавируса «Спутником V»

Луганск, 10 февраля. Все сотрудники выездных бригад скорой помощи Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли первый этап вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в ЛНР в начале февраля. Участниками прививочной кампании уже стали врачи, фельдшеры, выездные медсестры и водители скорой помощи Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК). Исполняющий обязанности главы центра Демьян Пархомчук одним из первых привился от коронавируса препаратом российского производства.

«Каждому пациенту во время прививки была выдана памятка, где была указана дата введения следующего, второго, компонента вакцинации», — пояснил он.

По словам Пархомчука, все привитые «Спутником V» люди чувствуют себя отлично и довольны вакцинацией. Каких-либо побочных эффектов у пациентов выявлено не было.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже заинтересовала многие страны. Накануне препарат получил регистрацию в Монголии, а Южная Корея начала переговоры о запуске производственных линий российского препарата.