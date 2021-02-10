Facebook не одобрила рекламу с коровами из-за «откровенной сексуальности»

Москва, 10 февраля. Социальная сеть Facebook в очередной раз заблокировала фотографию, не имеющую никакого сексуального подтекста, за «откровенный контент». Об этом рассказал фотограф Майк Холл.

Мужчина занимается продажей фотографий с помощью рекламы на Facebook. В основном он фотографирует дикую природу, пейзажи, здания.

В ноябре прошлого года социальная сеть заблокировала рекламу фотографа по причине «излишней сексуальности», как написал Холли в своем блоге. На снимке были изображены две коровы в тумане. Мужчина недоумевает, где администрация Facebook смогла разглядеть неоднозначный подтекст.

Это не первый случай странной блокировки от социальной сети. В прошлый раз Facebook посчитала откровенным фото репчатого лука. Журналист Армен Гаспарян назвал такие действия «политической шизофренией».