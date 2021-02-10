Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист «Оскара»

Москва, 10 февраля. Кинокартину Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в номинацию «Лучший иностранный художественный фильм» премии «Оскар».

Фильм 2020 года рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина полностью выполнена в черно-белых тонах.

Жюри также включили документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского в короткий список номинантов на «Лучший документальный полнометражный фильм», сообщили в пресс-службе Американской академии кинематографических искусств и наук. Черно-белая лента без звучания человеческой речи иллюстрирует жизнь свиньи Гунды, ее поросят, коровы и курицы.

Ранее фильм «Дорогие товарищи!» победил на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей». Главной особенностью картины назвали «превосходную эмоциональную интенсивность».