Мишустин подписал постановление о новых правилах выплаты пенсий за умерших

Москва, 10 февраля. Правила выплаты пенсий за умерших в России изменятся с 30 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе сказано, что россияне теперь смогут подать заявление на получение пенсионных накоплений умерших родственников в электронном виде. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд», – отмечено в документе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее пообещал, что в Кремле оценят все предложенные кабмином варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Временных ограничений для принятия решения по этому вопросу не установлено.