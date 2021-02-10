НХЛ анонсировала перенос двух матчей чемпионата

Нью-Йорк, 10 февраля. Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» перенесен из-за коронавируса. Информация об этом появилась на официальном сайте НХЛ.

Встреча должна была начаться 10 февраля в 02:00 по московскому времени, однако у двух игроков из Филадельфии медицинская комиссия диагностировала новую коронавирусную инфекцию, передает RT. Дата переноса встречи будет опубликована позже.

Хоккейный матч между «Аризона Койотис» и «Сент-Луис Блюз» должен был пройти 15 апреля. В НХЛ решили перенести встречу на более ранний период. Игра состоится 12 февраля.

Недавно российский вратарь «Далласа» Антон Худобин был выведен из состава команды за опоздание на тренировку. Такое решение принял главный тренер клуба Рик Боунесс.