Симферопольца подозревают в убийстве семилетнего сына

Симферополь, 10 февраля. Правоохранители задержали жителя Симферополя по подозрению в убийстве собственного сына. Мужчина ранее страдал от расстройства психики.

Согласно версии следствия, мужчина забрал семилетнего сына из школы. Он привел ребенка в квартиру, после чего убил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии», говорится на сайте СУСК по Крыму и Севастополю.

В настоящее время выясняются обстоятельства и детали трагедии. В рамках расследования будет дана оценка действиям сотрудников медицинского учреждения, где подозреваемый лечился в связи с диагностированным психическим расстройством.

В Твери ранее задержали мужчину, который расправился с 13-летней дочерью своей сожительницы. После убийства злоумышленник забрал из дома ценные вещи и скрылся.