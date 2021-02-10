Disney закроет одну из главных студий 20th Century Fox из-за кризиса

Москва, 10 февраля. Компания The Walt Disney Company объявила о закрытии анимационной студии Blue Sky Studios, которая является создателем таких мультфильмов, как «Ледниковый период» и «Рио».

Студия принадлежала 20th Century Fox, пока компанию не выкупила Disney. В общей сложности Blue Sky Studios принесла около 5,6 миллиарда рублей за счет выхода таких мультфильмов, как «Ледниковый период», «Рио» и «Фердинанд».

Причиной закрытия студии стала пандемия коронавируса, которая привела к финансовым проблемам. Заявление представителей компании во вторник передало информационное агентство Bloomberg.

«После долгих размышлений, мы приняли непростое для нас решение о закрытии кинопроизводства в Blue Sky Studios из-за текущей экономической ситуации, связанной в пандемией коронавируса», — сказано в сообщении.

Недавно стало известно, что Disney планирует снять сериал по мотивам «Черной пантеры». В центре сюжета будет вымышленная страна Ваканда.