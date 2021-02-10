ООН осудила запрет на вещание 16 российских каналов в Латвии

Нью-Йорк, 10 февраля. Свобода прессы должна соблюдаться во всех странах. Данная позиция принципиальна для Организации Объединенных Наций (ООН), отметил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Таким образом он в ходе брифинга отреагировал на вопрос о возможных жалобах со стороны России из-за закрытия 16 отечественных каналов в Латвии. Пресс-секретарь отметил, что не осведомлен об обращениях Москвы по конкретному вопросу к генсеку Антониу Гутеррешу, по крайней мере на момент конференции.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране», — заявил Дюжаррик.

Ранее власти Латвии заблокировали ретрансляцию 16 телеканалов, вещающих на русском языке. Решение принято на заседании Национального совета по электронным СМИ. Причиной запретов называется отсутствие данных о представителях ресурсов на территории республики. Аналогичная ситуация произошла в начале февраля на Украине. В стране были закрыты три оппозиционных телеканала NewsOne, ZIK и «112 Украина», передает infox.ru