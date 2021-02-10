Иран назвал «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин против COVID-19

Тегеран, 10 февраля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» входит в тройку самых действенных. Об этом заявила представитель штаба по борьбе с COVID-19 в Иране Алиреза Раиси.

Иран активно занимается разработкой собственной вакцины от заболевания. Однако власти страны решили провести вакцинацию населения при помощи иностранных препаратов, передает RT. Одним из первых оказался российский «Спутник V».

Алиреза Раиси заявила, что вакцина является надежной и имеет хорошую репутацию. По последним данным, Иран уже начал клинические испытания российского препарата, в ходе которых вакцинацию прошел сын министра здравоохранения страны.

Недавно Монголия зарегистрировала «Спутник V». Монгольские специалисты провели процедуру регистрации в ускоренном порядке