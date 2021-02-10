Все, что нужно знать о суде по импичменту Дональда Трампа

Сенат США начинает второе судебное разбирательство по делу об импичменте уже бывшего президента Дональда Трампа, всего через год после первого подобного суда.

Делу об импичменте дали старт 13 января, спустя неделю после того, как толпа сторонников Трампа захватила Капитолий, выступая против объявления о победе на выборах президента США демократа Джо Байдена.

Демократическая партия в Конгрессе и даже некоторые республиканцы были возмущены тем, что бывший президент собрал в тот день митинг в Вашингтоне, оспаривая результаты голосования. Спустя примерно час после выступления Трампа перед толпой, его сторонники ворвались в Капитолий.

Как сообщает телеканал Fox News, защитники Трампа настаивают на том, что он не несет ответственности за действия преступников, угрожавшим законодателям и нападавшим на полицейских. Они напоминают, что в тот день глава Белого дома опубликовал в Twitter обращение, в котором призвал участников беспорядков расходиться по домам.

Ожидается, что в начале судебного процесса адвокаты Трампа также будут утверждать, что Сенат больше не может осуждать Трампа по конституции, поскольку теперь он уже не занимает должность президента.

Суть обвинений в адрес Трампа

Основным обвинением в адрес бывшего главы государства является статья о подстрекательстве к восстанию. На этом строится дело об импичменте. Ведущие дело «менеджеры по импичменту» при этом добавляют ряд других обвинений в том, какие конкретно действия Трампа спровоцировали восстание и почему.

К этим обвинениям относится то, что Трамп якобы солгал о результатах президентских выборов; что он пытался подорвать точный и справедливый подсчет голосов; и что он послал толпу своих сторонников к Капитолию.

«Он также умышленно делал заявления, которые в контексте поощряли и, как предполагается, привели к беззаконным действиям у Капитолия. Например: «Если вы не будете драться изо всех сил, у вас больше не будет страны», — говорится в документах обвинения.

Особенности процесса

Судебный процесс стартовал во вторник. Его открыл сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи, врио президента палаты, председательствующий вместо главного судьи Джона Робертса. Главный судья конституционно обязан наблюдать за импичментами президентов, но Робертс предпочел не делать этого в данном случае, поскольку Трамп больше не является главнокомандующим.

Вице-президент США Камала Харрис также потенциально могла председательствовать на судебном процессе. Как подчеркивают американские СМИ, лицо, наблюдающее за судебным разбирательством, обычно не оказывает существенного влияния на результат.

Суд открывают дебаты между обвинителями и защитниками Трампа, которым предстоит определить, является ли процесс импичмента конституционным. Затем Сенат простым большинством голосов проголосует за конституционность судебного процесса, что было подтверждено 55-45 на аналогичном голосовании в прошлом месяце. Если большинство в Сенате заявит, что судебное разбирательство неконституционно, чего не ожидается, то процесс импичмента будет немедленно прекращен.

Затем сторонам дадут время на представления ходатайств. После стороны перейдут к спорам по существу. Палата представителей первой представит свое дело, ей дадут на обнародование своего мнения два дня.

Затем адвокаты Трампа представят свое дело. На это им также выделят два дня. Предполагается, что этот этап завершится в субботу (в ночь на субботу по московскому времени), а в воскресенье в суде будет выходной.

После вступительных аргументов у сенаторов будет четыре часа, чтобы допросить юристов от каждой стороны, затем будет два часа аргументов для каждой партии о том, должен ли Сенат вызывать каких-либо свидетелей. Если сенаторы не заслушают свидетелей, суд, скорее всего, завершится на следующей неделе. Если сенаторы проголосуют за заслушивание свидетелей, то это откроет возможность того, что судебное разбирательство может затянуться намного дольше, чем предполагалось.

Кто представляет сторону обвинения

Обвинителями на процессе выступают: член Палаты представителей Джейми Раскин, доктор медицинских наук, возглавляет группу «менеджеров по импичменту» Палаты представителей, в которую также входят Диана ДеГетт, доктор медицинских наук; Дэвид Чичиллин, доктор медицинских наук; Хоакин Кастро, штат Техас; Эрик Суолвелл, штат Калифорния; Тед Лью, штат Калифорния; Джо Герис, Мадлен Дин, представитель полиции; и делегат без права голоса Стейси Пласкетт от Виргинских островов.

Раскин ранее на этой неделе написал письмо команде юристов Трампа, в котором призвал его дать показания до или в рамках судебного процесса над ним в Сенате. Команда юристов Трампа отклонила запрос, заявив, что не будет участвовать в «неконституционном» процессе.

Кто представляет команду защиты Трампа

Двумя ведущими юристами в команде экс-президента являются бывший окружной прокурор округа Монтгомери, штат Пенсильвания, Брюс Кастор и давний поверенный по гражданским правам, который является председателем подкомитета по уголовному правосудию Американской ассоциации адвокатов (ABA) Дэвид Шон.

Шон связан с бывшим соратником Трампа Роджером Стоуном. Тот, напомним, в начале 2020 года был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года, которое так и не было никем доказано, а также за попытку воспрепятствовать правосудию.

Конституционна ли процедура импичмента?

Как подчеркивает телеканала Fox News, ответ на этот вопрос «зависит от того, кого вы спрашиваете».

Республиканцы подчеркивают, что данный судебный процесс противоречит Конституции США, ссылаясь на тот факт, что Трамп уже ушел в отставку, и что для проведения процессов импичмента президентам необходимо, чтобы председательствовал главный судья Соединенных Штатов, а главного судьи Джона Робертса там не будет.

Демократы с ними не согласны. Они ссылаются на судебный процесс над бывшим военным министром Уильямом Белнапом 1876 года, который прошел после того, как он покинул свой пост. Белнап был оправдан. По мнению сторонников Байдена, судебное разбирательство является конституционным еще и потому, что Сенат все еще может сыграть важную роль, даже если он больше не может отстранить Трампа от должности. Главное, что сенаторы могут запретить миллиардеру в дальнейшем занимать пост президента.

Эксперты подчеркивают, что вопрос о конституционности судебного разбирательства все еще остается открытым, поскольку никогда ранее подобный процесс не проводился над бывшим президентом, и ни один суд не вынес решения по этому вопросу.

Что произойдет, если Трампа признают виновным?

Эксперты считают маловероятным вынесение обвинительного заключения и последующего за ним импичмента. Однако если это все же произойдет, последствия для бывшего президента будут значительными. Главное из них: запрет баллотироваться в будущем на должность главы государства.

Если демократы получат 67 голосов, которые им нужны, чтобы осудить Трампа за подстрекательство к восстанию, они планируют провести последующее голосование по вопросу о лишении Трампа полномочий в будущем. Для этого достаточно простого большинства.

Если это действительно произойдет, Трамп теоретически мог бы в будущем оспорить конституционность судебного разбирательства, стремясь вернуть себе право баллотироваться.