Сенаторы США признали конституционным процедуру импичмента Трампа

Вашингтон, 10 февраля. После четырех часов дебатов Сенат Конгресса США пришел к выводу о конституционности процесса импичмента Дональда Трампа после истечения его президентского срока.

По истечению обсуждений сенаторы провели голосование, по результатам которого принято решение о законности процесса судебного обвинения уже над бывшем главой Белого дома. Трансляция плебисцита велась на сайте верхней палаты Конгресса США.

Больше половины законодателей поддержали процедуру импичмента. Против высказались 44 сенатора. Следующая встреча запланирована на 10 февраля.

Ранее сообщалось о начале слушаний по уже второй попытке обвинить республиканца в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на попытки сторон защиты и обвинения «прикрыться» положениями основного закона, конкретных ответов в нем нет, отметили американские специалисты.