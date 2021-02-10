Берлин, 10 февраля. Немецкие правоохранители пригласили руководителя RT DE Динару Токтосунову в столичный отдел полиции в качестве свидетеля по делу об убийстве.

Соответствующий запрос на привлечение журналистки к следственным мероприятиям в Германию отправила Украина. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского телеканала RT сообщении. Остальные подробности ситуации вокруг Токтосуновой пока не приводятся.

Требуя от ФРГ удовлетворение запросов, Киев оказался неспособен выполнить требования собственных граждан, в частности относительно электроэнергии. Вследствие чего украинские компании ранее возобновили импорт электричества из России. Проведенный корреспондентами немецкого издания Deutsche Welle опрос показал, что многие эксперты считают отказ от независимости страны провалом.