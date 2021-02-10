Диетолог Макиша дала советы по похудению к весне

Москва, 10 февраля. Голодание может серьезно навредить здоровью. Человеку необходимо встроить навыки здорового питания в повседневную жизнь.

Рацион по большей части должен состоять из овощей, белковых продуктов и цельнозерновых круп. Стоит исключить быстрые углеводы, такие как белая мука и сахар. Такие продукты только увеличивают аппетит, не давая нужной энергии, передает RT.

Похудение благодаря подсчету калорий имеет свои нюансы. Рацион должен быть сбалансирован, не нужно набирать суточную норму калорий из торта или фастфуда, посоветовала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Похудение будет происходить, но это неправильный подход, потому что будет страдать тело. И это приводит к похудению за счет мышечной ткани. Ну и пока считаем — худеем, перестали считать — все вернулось. Поэтому как инструмент это работает, но баланс в рационе должен быть», — объяснила врач.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предостерегла от чрезмерного соблюдения диет. Постоянное ограничение в еде может вызывать диетическую депрессию.