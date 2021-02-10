Кинолюбитель Дмитриев назвал погибших от рук убийц молодых актеров

Москва, 10 февраля. Многие актеры сталкиваются с жестокими преступлениями в сценах фильмов. Однако некоторые из них столкнулись с убийцами по-настоящему и погибли в молодом возрасте.

Одним из преждевременно ушедших стал британский юный актер Роберт Нокс. Он сыграл в популярном фильме «Гарри Поттер и принц–полукровка» в роли Маркуса Белби. Он должен был сняться и в следующей части «поттерианы», но был убит. Трагедия произошла в мае 2008 года. Он вместе с братом проводил время в баре, где завязалась потасовка с одним из пьяных гостей. Нокс получил удар ножом. Актеру было 18 лет, пишет Infox.ru.



Эдриэнн Шелли прославилась благодаря ролям в фильмах «Доверие» и «Невероятная истина». Она была не только успешной актрисой, но и счастливой женой. Однако 1 января 2008 года супруг нашел ее в петле в ванной комнате. Следствие выдвигало версию о самоубийстве, но муж не видел поводов для этого. В ходе следствия выяснилось, что из квартиры была украдена большая денежная сумма. После тщательного расследования установили, что Шелли убили. Преступником оказался выходец из Латинской Америки, который хотел просто обокрасть квартиру. Актрисе было 40 лет.

В 60-х годах XX века актриса Шерон Тейт была очень популярна в США. Карьера девушки развивалась стремительно: всего за восемь лет работы в кино она снялась в 12 картинах. Ей пророчили большое будущее в Голливуде. Но в августе 1969 года жизнь актрисы прервалась. Во время отдыха с друзьями в ее дом ворвалась группа вооруженных людей. Они расправились со всеми, кто попадался им на глаза. Шерон была на последних сроках беременности, но убийц это не остановило. Шерон было всего 26 лет. Позднее было установлено, что жестокую расправу учинила так называемая «семья» сектанта Чарльза Мэнсона.

Недавно стало известно, что в США полиция задержала рэпера Сайленто. Его обвиняют в убийстве двоюродного брата Фредерика Рукса. Он погиб от огнестрельного ранения в январе 2021 года.